L'idea Vlahovic e un Leao formato attaccante Allegri per un Milan con due punte

Il Milan si prepara a rivoluzionare il suo assetto tattico, con Allegri che studia attentamente un nuovo volto per la squadra. L’idea di un attacco formato da Leao e Vlahovic, affiancati come due punte, potrebbe segnare una svolta importante. Rimanendo aperti a un ritorno al classico 4-3-1-2, i rossoneri puntano a rinvigorire il loro gioco e conquistare nuovi traguardi. È il momento di scoprire quale direzione prenderà questa ambiziosa rivoluzione.

Il Milan inizia la rivoluzione e Allegri studia la squadra che sarà. Non si scarta l'ipotesi di rivedere un modulo conosciuto: il 4-3-1-2. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - L’idea Vlahovic e un Leao formato attaccante. Allegri per un Milan con due punte

Agresti: "Milan? Con Allegri c'è ottimismo per il futuro. La squadra…" - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

ALLEGRI VUOLE VLAHOVIC AL MILAN! Moretto: "Massimiliano Allegri vuole portare Dusan Vlahovic al Milan. Allegri nella sua testa ha l'idea di ritrovare l'attaccante della Juventus. Non ci sono ancora trattative in corso e lo stipendio del serbo potrebbe esser

Nella testa del #Milan di #Allegri ci sarebbe Dusan #Vlahovic, che è in scadenza di contratto con la #Juventus nel 2026. [@MatteMoretto]

