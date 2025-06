Liberazione 81esimo anniversario di Ascoli Con l’Anpi si parla di ’Donne-poete-partigiane’

L’81esimo anniversario della Liberazione di Ascoli ricorda il coraggio e la forza delle donne partigiane, protagoniste silenziose ma determinanti nella lotta contro il nazifascismo. Mercoledì 18 giugno, l’ANPI invita la cittadinanza a un coinvolgente convegno intitolato “D’amore e di guerra: donne-poete-partigiane nelle Marche… 81 anni dopo”. Un’occasione speciale per riflettere e commemorare, ascoltando voci e ricordi che ancora vivono. Per chi quel giorno...

Mercoledì 18 giugno, per celebrare l’81mo anniversario della Liberazione della città di Ascoli dal nazifascismo, avvenuta il 18 giugno 1944, l’ Anpi invita la cittadinanza a partecipare al convegno “D’amore e di guerra: donne-poete-partigiane nelle Marche. 81 anni dopo”, presso la Bottega del Terzo Settore, alle ore 16:30. Sul tema dialogheranno Rita Forlini e Claudio Frasca Polara. Reading di Stefania Odoardi. Per i ricordi di chi quel giorno c’era, la storia di Ghita Onori. L’evento ha ricevuto il patrocinio della Provincia e del Comune di Ascoli Piceno. A seguire, alle 18:30, in piazza Simonetti, alla presenza delle autorità civili e religiose, verrà deposta una corona d’alloro ai piedi della targa, apposta sulla facciata del palazzo San Filippo, in memoria dei partigiani piceni caduti durante la Resistenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it