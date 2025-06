L’hotel dove non si parla italiano | Le prenotazioni hanno preso il volo

un flusso costante di ospiti provenienti da tutto il mondo. L’hotel Doge di Torre Pedrera si trasforma così nel crocevia internazionale della stagione, dove le lingue si mescolano e le culture si incontrano, regalando un’esperienza unica all’ombra del mare. È il momento perfetto per scoprire come il turismo globale sta ridisegnando il volto delle nostre destinazioni più amate.

Quando entri nell'hotel non senti una parola d'italiano. "Per fortuna parliamo abbastanza bene inglese, tedesco e francese, altrimenti sai che guaio.", sorridono dall'hotel Doge di Torre Pedrera. Dove i turisti italiani sono – almeno in questo primo scorcio d' estate – un rarità. Già perché l'albergo, un tre stelle affacciato sul lungomare, sta facendo il pieno con i clienti stranieri. "Fino a fine giugno abbiamo tutte le camere prenotate, con l'80 per cento di ospiti che proviene dall'estero", confermano i titolari, i fratelli Daniele e Federico Bilancioni e Francesca Bodini. La 'legione straniera' più rappresentata? "Ovviamente i tedeschi, ma non solo.