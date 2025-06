L' ha fatto Netanyahu ma dovevamo pensarci prima noi

La missione è quella di indebolire radicalmente il tessuto militare e politico dell’Iran, spingendo la regione verso una svolta strategica senza precedenti. Mentre Gerusalemme si conferma come protagonista decisiva, il conflitto si intensifica, portando a una nuova fase di tensione internazionale. La domanda ora è: quanto più potrà spingersi questa escalation prima che le conseguenze diventino inarrestabili?

Come sta andando la guerra tra Israele e Iran? Sta vincendo Gerusalemme e Teheran vacilla. In pochi giorni l’esercito israeliano ha aperto un gigantesco squarcio nella difesa aerea dei pasdaran e i caccia bombardieri penetrano nello spazio aereo iraniano come un coltello nel burro. Gli obiettivi colpiti sono centinaia, gran parte dei capi militari sono stati uccisi e la caccia all’ayatollah Ali Khamenei è aperta. La missione è quella di eliminare il leader della teocrazia, tagliare la testa del serpente, l’uomo che sceglie chi guida le forze armate, l’ispiratore della strategia dell’assassinio che l’Iran ha perseguito dalla rivoluzione islamica del 1979 con Khomeini fino a oggi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it