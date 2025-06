Lezioni estive per imparare ad andare in barca a vela

Se sogni di solcare i mari e imparare l’arte della vela, questa è la tua occasione! Al "Club Vela" sono iniziati i corsi estivi guidati dall’esperta istruttrice Valentina Stronati, pensati per tutte le età, dai più piccoli agli adulti. Con lezioni personalizzate e un’esperienza consolidata nel settore, il progetto promette di trasformare il desiderio di navigare in una vera passione. Preparate le vele: la tua avventura inizia qui!

Via alla scuola di vela estiva. Al " Club Vela sono partiti i corsi indetti dall’istruttrice Valentina Stronati. Si tratta di una iniziativa rivolta a tutte le età, dai 6 anni in poi, con lezioni differenziate a seconda delle età. Il corso di vela per adulti prevede 8 lezioni teorichepratiche da effettuarsi in data e orari da concordare con l’istruttrice. Ma non è tutto. La stessa Stronati è reduce dall’esperienza del " Progetto vela scuola ", che ha coinvolto 473 ragazzi di scuole elementari, medie e superiori di Civitanova, Macerata, San Severino, Matelica e Camerino. Durante l’anno scolastico, da marzo a fine maggio, sono state impartite lezion che hanno prima riguardato una parte teorica e poi la pratica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lezioni estive per imparare ad andare in barca a vela

In questa notizia si parla di: vela - lezioni - estive - imparare

SAIL ACADEMY Marina di Pisa Per tutto giugno sono disponibili a bordo di Porthos, weekend full time, per imparare a navigare e giocare con il vento.... Vai su Facebook

Lezioni estive per imparare ad andare in barca a vela; DIFESA, SPORT E GIOVANI: ONLINE IL BANDO DI CONCORSO 2025 PER I CORSI VELICI ESTIVI DELLA MARINA MILITARE; Campi estivi in Italia 2025: le migliori proposte per bambini e ragazzi.

Imparare la matematica uscendo in barca a vela. Il progetto a Udine. Un docente: “Così spieghiamo il teorema di Talete e altri argomenti” - Lezioni in aula e uscite in barca a vela Il progetto, coordinato da Lorenzo Freddi, docente di analisi matematica, si articola in un ciclo di lezioni in aula e in uscite in barca a vela. Segnala orizzontescuola.it

Scuola di vela virtuale per imparare la vela da casa - Il corso aiuta a imparare a regolare le vele, gestire la velocità ... Si legge su solovela.net