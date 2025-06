L’ex assessore di FdI ordinò al capo dei vigili un dossier per screditare Salis | perquisizioni in Comune a Genova

In un clima di tensione politica, emerge un tentativo orchestrato di screditare Silvia Salis, candidata sindaca del centrosinistra a Genova. Un dossier manipolato e perquisizioni in Comune sono stati utilizzati come armi per minare la sua credibilità, sfruttando notizie distorte e tempistiche strategiche. Ma cosa c’è dietro questa operazione? Scopriamo insieme la verità nascosta dietro questa vicenda politica ad alto rischio.

Doveva essere la bomba da sganciare in campagna elettorale per demolire la credibilità di Silvia Salis, candidata sindaca di Genova del centrosinistra: l' investimento di una donna avvenuto sulle strisce, un incidente stradale risalente a un anno prima e rimasto fino a quel momento inedito. Dietro a quella storia, pubblicata dal giornale di destra La Verità molti mesi più tardi – proprio nei giorni precedenti le elezioni, nell'ambito di una serie a puntate dedicata tutta a Salis – si nascondeva, secondo la Procura di Genova, una sorta di dossieraggio con mandanti politici. Un disegno orchestrato secondo i pm da un uomo di Fratelli d'Italia, Sergio Gambino, uno degli assessori più di peso prima della giunta di Marco Bucci e poi di quella guidata dal suo delfino Pietro Piciocchi.

