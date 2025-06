Lewis Hamilton ha indossato un abito da chef stellato

Come sempre negli eventi di Formula Uno, c'erano atmosfere di glamour e adrenalina, ma questa volta Lewis Hamilton ha rubato la scena indossando un abito da chef stellato. Un tocco di stile e creatività che dimostra come l'iconico pilota non sia solo un campione in pista, ma anche un ambasciatore di eleganza e innovazione nel mondo dello spettacolo. La serata a New York si è trasformata in un vero e proprio show di classe e sorprese, lasciando tutti senza parole.

Lewis Hamilton va salutato con l'appellativo di “Sir”, titolo che si è ampiamente meritato grazie ai suoi successi sportivi, ma oggi ti perdoneremo nel caso volessi chiamarlo “Chef”. Alla premiere newyorkese di F1, il film con Brad Pitt e Damson Idris girato durante i veri Gran Premi di Formula 1 (Hamilton è uno dei produttori, per chi non lo sapesse), in sala c'erano quasi tutti i piloti. Come sempre negli eventi di Formula Uno, c'erano diciannove giovani uomini vestiti in modo impeccabile e poi c'era Lewis Hamilton, che sembrava lo chef piĂą elegante di un ristorante di lusso di una grande metropoli dove non si riesce mai a prenotare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Lewis Hamilton ha indossato un abito da chef stellato

