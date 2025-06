levante e alma il tenero duetto madre figlia sulle note di maimai

canzone più dolce e autentica, regalando al mondo un momento di pura tenerezza tra madre e figlia. La loro armonia musicale e affettiva ci ricorda quanto il amore e la musica possano unire e creare magie indescrivibili. In questo duetto speciale, Levante e Alma Futura ci insegnano che la melodia più bella è quella che nasce dal cuore.

Tale madre, tale figlia. Se è vero che i detti non sbagliano, in questo caso frase non potrebbe essere più appropriata per il tenero duetto tra Levante e la sua piccola Alma Futura, figlia nata dall’amore con il compagno Pietro Palumbo nel febbraio 2022. Alma cresce circondata dall’affetto dei genitori, ma anche dalla musica. Con una donna come Levante, del resto, era inevitabile e sono evidenti i primi frutti di questo “sodalizio”. Canta la piccola, proprio come la sua mamma. E sulle note di MaiMai creano un momento memorabile. Alma sulle orme di mamma Levante. Ha poco più di tre anni, eppure sembra che la piccola Alma Futura abbia già in sé la fiamma della musica. 🔗 Leggi su Dilei.it