L’Europa scommette sulla ricerca d’avanguardia dell’Università di Pisa | alla professoressa Raffa l’Advanced Grant del Consiglio Europeo della Ricerca

L’Europa punta sull’eccellenza della ricerca italiana, e l’Università di Pisa brilla ancora una volta grazie alla professoressa Vittoria Raffa. Con l’assegnazione dell’Advanced Grant del Consiglio Europeo della Ricerca, la ricercatrice si appresta a guidare un progetto rivoluzionario nel campo della scienza. Un riconoscimento che conferma come l’Italia continui a essere al centro dell’innovazione europea, aprendo nuove frontiere di conoscenza e progresso.

La professoressa Vittoria Raffa dell'Università di Pisa ha conquistato l'Advanced Grant del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC), uno dei programmi di finanziamento più prestigiosi e competitivi dell'Unione europea che offre ai ricercatori senior l'opportunità di portare avanti progetti.

