L’eurodeputata Rima Hassan al Parlamento Ue | Sono stata rapita da Israele e qui c’è stato solo silenzio

"Sono stata rapita da Israele, io e gli altri attivisti a bordo siamo stati presi e deportati con la forza. Durante questi giorni c'è stato solo silenzio da parte di questo Parlamento, nessuna condanna e nessun appello alla nostra liberazione senza condizioni". Lo ha detto, parlando in aula a Strasburgo, l'eurodeputata della sinistra francese Rima Hassan, una dei membri dell'equipaggio della Freedom Flotilla fermato in acque internazionali dalle autorità israeliane settimana scorsa. "Io sono stata maltrattata, legata mani e piedi messa in isolamento perché avevo anche un passaporto palestinese.