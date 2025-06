L’Eurobond made in Banca d' Italia ora piace anche ai falchi tedeschi della Bce

Gli eurobond, un tempo visti con diffidenza, stanno conquistando anche i falchi tedeschi della BCE, rafforzando il ruolo dell’Europa sui mercati globali. Emissioni di debito comune rappresentano una strategia chiave per consolidare la posizione dell’euro come valuta di riserva e finanziare progetti ambiziosi. È il momento di guardare oltre i confini nazionali e abbracciare questa nuova era di cooperazione europea. Scopri di più approfondendo...

L'Unione Europea dovrebbe emettere più debito comune per rafforzare i suoi mercati finanziari, per far assumere all'euro un ruolo più importante come valuta di riserva globale e per finanziare.

L'Eurobond made in Banca d'Italia ora piace anche ai “falchi” tedeschi della Bce - Isabel Schnabel (Bce) sposa l’idea di Draghi e Panetta: emettere debito comune per ampliare i mercati finanziari europei, rafforzare l'euro per finanziare i “beni pubblici europei” (come la difesa) ... Da ilfoglio.it

Eurobond, la ricetta di Bankitalia: servono emissioni regolari e redistribuzione dei guadagni tra Paesi - Gli economisti della Banca d’Italia evidenziano il potenziale inespresso dei bond oggi in circolazione (quelli di Sure e NextGenEu). Riporta milanofinanza.it