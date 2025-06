Leucemia mieloide cos’è la malattia di Polonara e sintomi

La leucemia mieloide acuta rappresenta una minaccia immediata alla salute degli adulti, colpendo le cellule immature del midollo osseo e proliferando rapidamente. Questa malattia, nota anche come "la malattia di Polonara" in alcuni contesti, presenta sintomi spesso difficili da riconoscere nelle fasi iniziali. È fondamentale conoscerne i segnali e le caratteristiche per intervenire tempestivamente e migliorare le possibilità di cura. Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere.

La leucemia mieloide acuta è un tumore del sangue che prende origine dal midollo osseo. Come viene spiegato dall’Istituto Superiore di Sanità si tratta della forma di leucemia acuta più frequente negli adulti e viene definita acuta perché progredisce rapidamente. La malattia prende di mira in particolare le cellule immature, dette “blasti”, che stanno per dare origine ai granulociti, un tipo di globuli bianchi, il cui numero cresce quindi eccessivamente nel sangue e nel midollo osseo. I sintomi. I sintomi della leucemia mieloide sono i seguenti: pallore, stanchezza, affanno, sudorazione eccessiva, febbre, perdita di peso, infezioni frequenti, facilità alla formazione di lividi e al sanguinamento dal naso o dalle gengive, macchioline rosse o viola sulla pelle, dolori ossei e articolari, senso di pienezza o disagio addominale causato dall’ingrossamento di milza e fegato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Leucemia mieloide, cos’è la malattia di Polonara e sintomi

In questa notizia si parla di: leucemia - sintomi - mieloide - malattia

Cos’è la leucemia mieloide di cui soffre Achille Polonara: sintomi e come si cura - La leucemia mieloide, diagnosticata all’atleta Achille Polonara, rappresenta una sfida importante nel campo delle malattie ematologiche.

Leucemia mieloide, cos'è la malattia di Achille Polonara e quali sono i sintomi Vai su Facebook

#Leucemia mieloide, cos’è la malattia di Achille #Polonara: forme, sintomi e origine Vai su X

Leucemia mieloide: cos’è la malattia di Polonara e quali sono i sintomi; Leucemia mieloide acuta, cos'è la malattia che ha colpito Achille Polonara; Cos’è la leucemia mieloide di cui soffre Achille Polonara: sintomi e come si cura.

Leucemia mieloide, il tumore di Achille Polonara: cause, sintomi, fattori di rischio, diagnosi e terapia - Era uscito di scena nei playoff dopo gara 2 di semifinale contro Milano. Scrive msn.com

Leucemia mieloide, cos'è la malattia di cui soffre Achille Polonara (che costò la vita a Sinisa Mihajlovic). Sintomi, cause e terapie - La diagnosi l'ha comunicata direttamente la Virtus Bologna: il cestista 33enne anche della nazionale azzurra Achille Polonara è malato ma ... Segnala leggo.it