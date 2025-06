Leucemia mieloide | cos'è la malattia di Polonara e quali sono i sintomi

La diagnosi di leucemia mieloide in Achille Polonara ha riportato sotto i riflettori una malattia del sangue ancora poco conosciuta. Questa forma di leucemia, che colpisce molte persone ogni anno, può presentarsi con sintomi vari e richiede terapie specifiche. Conoscere i segnali di avvertimento e le opzioni di trattamento è fondamentale per affrontare questa sfida. Scopriamo insieme cosa c’è da sapere sulla leucemia mieloide e come riconoscerla precocemente.

P oche ore fa la Virtus Bologna ha annunciato che al campione di basket italiano Achille Polonara, nato ad Ancona 24 anni fa, è stata diagnosticata la leucemia mieloide. La notizia, apparsa anche sui social del cestista, ha riacceso l'attenzione su questa malattia del sangue ancora poco conosciuta, ma che ogni anno colpisce migliaia di persone. Ecco cosa sapere su questa patologia, quali sono i sintomi e quali le terapie disponibili oggi. Dieta e prevenzione dei tumori: le raccomandazioni degli esperti X Achille Polonara, l'annuncio della malattia sui social. Achille Polonara ha scelto di condividere pubblicamente la sua diagnosi con un post sui social, mostrando grande forza e trasparenza.

