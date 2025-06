Leucemia mieloide acuta cos’è la malattia di Polonara e sintomi

La leucemia mieloide acuta (LMA) rappresenta una delle forme più aggressive di tumore del sangue, colpendo principalmente gli adulti e progredendo rapidamente. Origina nel midollo osseo, coinvolgendo le cellule immature chiamate “blasti” che alterano la produzione di globuli bianchi. Conoscere i sintomi e le caratteristiche di questa malattia è fondamentale per una diagnosi tempestiva e un intervento efficace. Scopriamo insieme i segnali più comuni e le nuove prospettive di trattamento.

La leucemia mieloide acuta è un tumore del sangue che prende origine dal midollo osseo. Come viene spiegato dall'Istituto Superiore di Sanità si tratta della forma di leucemia acuta più frequente negli adulti e viene definita acuta perché progredisce rapidamente. La malattia prende di mira in particolare le cellule immature, dette "blasti", che stanno per dare origine ai granulociti, un tipo di globuli bianchi, il cui numero cresce quindi eccessivamente nel sangue e nel midollo osseo. I sintomi. I sintomi della leucemia mieloide sono i seguenti: pallore, stanchezza, affanno, sudorazione eccessiva, febbre, perdita di peso, infezioni frequenti, facilità alla formazione di lividi e al sanguinamento dal naso o dalle gengive, macchioline rosse o viola sulla pelle, dolori ossei e articolari, senso di pienezza o disagio addominale causato dall'ingrossamento di milza e fegato.