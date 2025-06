Leucemia mieloide acuta cos’è la malattia che ha colpito Achille Polonara

Achille Polonara, uno degli atleti più talentuosi del panorama italiano, si trova ad affrontare una sfida inaspettata e difficile: la leucemia mieloide acuta. Questa grave malattia, che colpisce il midollo osseo e il sangue, può manifestarsi con sintomi variabili e richiede trattamenti intensivi. Ma cos’è esattamente la leucemia mieloide acuta? Scopriamo insieme le sue caratteristiche e come si combatte questa difficile battaglia.

(Adnkronos) – Achille Polonara malato di leucemia mieloide acuta. Alla vigilia di gara-3 della finale scudetto contro la Germani Brescia, la Virtus Bologna ha annunciato la notizia choc in un comunicato ufficiale in relazione alle condizioni del 33enne. Polonara, a cui è stata diagnosticata la leucemia mieloide acuta (LMA), ha già iniziato le terapie presso il Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Ma cos'è questa malattia? Come si manifesta? Quali sono i sintomi e le terapie? La leucemia mieloide acuta (LMA) è un particolare tipo di tumore che interessa le cellule sanguigne. Si sviluppa nel midollo osseo, il tessuto spugnoso contenuto all'interno di alcune ossa, ma finisce per interessare il sangue, il sistema linfatico e altri organi.