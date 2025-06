Leucemia mieloide | a che punto è la cura per affrontare la malattia del cestista Polonara Il punto dell’esperto

In un momento di grande festa per la Virtus Bologna, una notizia drammatica scuote il mondo dello sport: Achille Polonara, il talento polacco e icona della pallacanestro europea, è stato diagnosticato con leucemia mieloide. La sua battaglia, che ora si svolge tra le mura del Policlinico Sant’Orsola Malpighi, rappresenta non solo una sfida personale, ma anche un esempio di coraggio e speranza. Ma qual è lo stato attuale delle cure e quali prospettive ci sono per il suo recupero?

Nel giorno in cui la Virtus Bologna potrebbe cucirsi sul petto il 17° scudetto della sua storia, la notizia che nessuno avrebbe voluto scrivere è arrivata come una fitta al costato del basket italiano: Achille Polonara ha la leucemia mieloide. La diagnosi è di quelle che gelano il sangue. Trentatré anni, due metri e cinque di pura energia, consumata sotto i canestri di tutt'Europa, è ora ricoverato al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna, padiglione Seragnoli. « Andrà tutto bene », ha scritto in una storia di Instagram, disteso sul letto d'ospedale con un sorriso che, pur segnato dalla tensione, lascia trasparire la forza di chi ha già vinto una guerra e si prepara a combatterne un'altra.

Nelle ultime settimane Achille Polonara, 33enne giocatore della Virtus Bologna, è stato sottoposto ad ulteriori indagini mediche specialistiche "a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide". Ne dà notizia il club bolognese

