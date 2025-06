Letizia di Spagna a Burela la blusa marinara e quei pantaloni skinny che non vuole abbandonare

Letizia di Spagna torna in Galizia con uno stile che cattura l’attenzione: una blusa marinara e quei pantaloni skinny che sembrano diventati il suo marchio di fabbrica. In un incantevole scenario costiero, la regina dimostra come eleganza e praticità possano convivere, sfidando le tendenze e affermando il suo gusto impeccabile. A Burela, tra mare e tradizione, Letizia ci insegna che il vero stile è anche sostanza...

Letizia di Spagna torna in Galizia con uno dei suoi look più parlati degli ultimi mesi: sobrio, funzionale, eppure ricco di personalità. A Burela, piccolo borgo marinaro della provincia di Lugo, la regina sfoggia ancora una volta un capo che le tendenze vorrebbero dimenticato: i pantaloni skinny. Ma lei no. Lei se li tiene stretti. Letizia di Spagna a Burela: stile e sostanza in riva all’oceano. La visita ufficiale dei Reali spagnoli a Burela, una località dalla forte identità portuale e tradizione marinara, ha visto una Letizia di Spagna a suo agio, rilassata ma sempre attentissima ai dettagli del proprio look. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Letizia di Spagna a Burela, la blusa marinara e quei pantaloni skinny che non vuole abbandonare

