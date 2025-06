L' estate 2025 nei parchi di Modena Torna anche il Buskers Festival

L’estate 2025 a Modena si trasforma in un vivace palcoscenico all’aperto, con il ritorno del Buskers Festival e tante altre iniziative che invadono i parchi e i quartieri. Musica, teatro, cinema, danza e laboratori coinvolgenti rendono ogni angolo della città un luogo di festa e creatività. Un calendario ricco di eventi che porta la cultura direttamente sotto il cielo estivo, creando un’esperienza indimenticabile per residenti e visitatori. Preparatevi a vivere un’estate unica nel cuore di Modena!

Non solo Giardini Ducali: l'estate modenese 2025 si allarga e fiorisce in tutta la città. I parchi diventano piazze d'incontro, i quartieri si animano di musica, teatro, cinema, danza e laboratori per tutte le età. Un calendario che porta la cultura all'aria aperta tra un concerto e una.

