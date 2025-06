L' esercito israeliano | 30 droni iraniani abbattuti nella notte

Nella notte, l'esercito israeliano ha neutralizzato circa 30 droni iraniani lanciati verso Israele, un duro colpo alle tensioni regionali. La notizia, comunicata dall'IDF, evidenzia la crescente minaccia delle operazioni di droni non convenzionali nel teatro mediorientale. Questa escalation sottolinea quanto siano fondamentali le tecnologie di difesa e il ruolo strategico delle operazioni di intercettazione. Ma cosa ci riserva il futuro in questa escalation di tensione?

L'aeronautica militare israeliana ha abbattuto nella notte circa 30 droni lanciati verso Israele, apparentemente tutti provenienti dall'Iran. Lo ha reso noto l'Idf, precisando che molti del velivoli senza pilota sono stati intercettati oltre i confini israeliani, mentre altri sono stati abbattuti. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - L'esercito israeliano: "30 droni iraniani abbattuti nella notte"

In questa notizia si parla di: droni - abbattuti - notte - esercito

Ucraina: difesa Kiev, attacco russo con 273 droni, 88 abbattuti - Nella notte, la Ucraina ha subito un massiccio attacco russo con un record di 273 droni, tra cui modelli Shahed.

Dopo una notte di attacchi, in cui sono state uccise tre persone – prosegue il lancio di missili. L'Aeronautica militare israeliana ha abbattuto questa mattina diversi droni lanciati contro il Paese Vai su Facebook

Nuovo attacco missilistico di Israele all'Iran. Trump: “Tutti dovrebbero andare via da Teheran” - Quelle parole di Trump affidate a Truth: “Tutti dovrebbero andare via da Teheran immediatamente”; Guerra in Medioriente: Israele attacca l'Iran | Raid su siti nucleari; Attacchi incrociati tra Israele e Iran: è guerra. Nyt: “Colpito il quartiere generale dell'Idf a Tel Aviv”. Teheran: “Usa complici”. Guterres: “È ora di fermarsi”.

Tra Iran e Israele un’altra notte di attacchi e missili, IDF “Ucciso il nuovo capo di stato maggiore dell’Esercito” - Tra Iran e Israele un'altra notte di attacchi e missili, IDF "Ucciso il nuovo capo di stato maggiore dell'Esercito" ... Lo riporta msn.com

Iran: Idf, '30 droni abbattuti durante la notte' - L'aeronautica militare israeliana ha abbattuto nella notte circa 30 droni lanciati verso Israele, apparentemente tutti provenienti dall'Iran. Segnala lanuovasardegna.it