Leoni Juventus la mossa dei bianconeri è decisiva? Ecco cosa hanno detto al Parma | e sul Milan… Le ultimissime

Leoni Juventus: la mossa dei bianconeri potrebbe essere decisiva per il futuro del difensore del Parma. Con il mercato in fermento, i club di Serie A sono pronti a sfidarsi per aggiudicarsi il talento emergente. Tra le pretendenti spiccano il Milan e, ovviamente, la Juventus, che ha fatto sentire il suo interesse ufficiale. Ma quali sono le prospettive e le strategie dietro questa trattativa? Scopriamolo insieme.

Leoni Juventus, la mossa dei bianconeri è decisiva? Tutti gli ultimi aggiornamenti sul futuro del difensore. Tra i difensori accostati al calciomercato Juve c'è Leoni, difensore del Parma che piace a molti club di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sul calciatore ci sarebbe il Milan ma anche i bianconeri hanno fatto sapere ai crociati di essere interessati. PAROLE – «Per Leoni c'è la concorrenza del Milan ma anche la Juve ha fatto sapere al Parma di essere interessata».

Juventus, la conferma di Renato Veiga costa troppo: Giuntoli punta Leoni - La Juventus affronta una sfida complessa con la conferma di Renato Veiga, il cui costo si rivela eccessivo.

#Juventus ad oggi ferma sul fronte #Leoni per le richieste ritenute abbastanza elevate del #Parma. I Bianconeri continuano a seguire il ragazzo ma non è una priorità per il reparto. I club continueranno a parlare anche nei prossimi mesi. Vai su X

