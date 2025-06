Leoni Juventus bianconeri fuori dalla corsa? È derby di Milano per il difensore del Parma Cosa filtra in vista dell’estate

Il calcio italiano si infiamma con il derby di Milano, un vero scontro tra Milan e Inter per il giovane talento Giovanni Leoni del Parma. Con i bianconeri già fuori dalla corsa, l’attenzione si sposta sul futuro di questo promettente difensore classe 2006. La sfida tra le grandi del campionato promette emozioni e sorprese, ma cosa riserverà questa estate al talento che sta facendo parlare di sé? Restate con noi per scoprire gli sviluppi più recenti.

Leoni Juventus, bianconeri fuori dalla corsa? Derby di Milano per il gioiello classe 2006 del Parma: il Milan di Allegri sfida i nerazzurri. È derby Milan-Inter per Giovanni Leoni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche i rossoneri sarebbero piombati sul gioiello del Parma, già in cima alla lista dell’Inter soprattutto dopo l’arrivo di Chivu. I rossoneri sono pronti a sfidare i rivali cittadini, con il mercato Juventus sempre più sullo sfondo. Si profila infatti un acceso derby di Milano per Leoni. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Leoni Juventus, bianconeri fuori dalla corsa? È derby di Milano per il difensore del Parma. Cosa filtra in vista dell’estate

Leoni Juventus, possibile derby tutto italiano con quella big di Serie A: sarà testa a testa in estate? Le ultimissime - Il futuro di Giovanni Leoni si fa sempre più interessante: il giovane talento del Parma, protagonista di una stagione straordinaria, sta attirando l'attenzione delle grandi di Serie A.

Nasce la Juve di Tudor: da Ederson a Osimhen, fino al rinnovo di Yildiz, nomi giusti per i bianconeri? Da ieri, con l’ufficializzazione del biennale, inizia una nuova era per la Juventus e soprattutto per il tecnico. L’aggiustatore diventa un conquistatore: Vai su Facebook

