Leoni Juve | scatto di un’altra italiana per il gioiello del Parma Ora Comolli deve fare i conti con questo ‘problema’ per arrivare all’obiettivo in difesa! Novità importanti

Il calciomercato entra nel vivo e le grandi della Serie A si sfidano per aggiudicarsi i talenti più promettenti. In particolare, il nome di Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma classe 2006, sta scaldando gli animi di Juve, Milan e altre big. La corsa al gioiello italiano si fa sempre più intensa: ora Comolli deve affrontare questa nuova sfida per conquistare il suo obiettivo in difesa. Riuscirà a superare la concorrenza?

Leoni Juve: scatto di un'altra big di Serie A per il difensore del Parma. Nuovo 'problema' per arrivare all'obiettivo classe 2006! Novità importanti. Il calciomercato Milan entra nel vivo e la dirigenza rossonera ha le idee chiare su come rinforzare il reparto difensivo per il futuro. L'obiettivo numero uno, su cui il club sta tornando con un nuovo e deciso tentativo, ha il nome e il cognome di Giovanni Leoni, giovanissimo e talentuoso difensore centrale del Parma. La volontà del Milan è quella di anticipare la concorrenza e assicurarsi uno dei migliori prospetti del calcio italiano nel suo ruolo.

Coppola Juve, scatto di quel club di Premier League per il difensore del Verona: cifre e dettagli dell’operazione - Il calciomercato è in pieno fermento e Diego Coppola potrebbe essere il prossimo pezzo pregiato a lasciare l’Italia.

GdS - L'Inter di Chivu: si parte dalla difesa a tre, più pressione e riconquista della palla che costruzione dal basso. In 13 partite a Parma ha curato soprattutto la fase difensiva, ora serve lo scatto Vai su Facebook

PARMATALK: scalpo alla Juve dopo 10 anni e scatto salvezza; FINALE Parma-Juve 1-0, Pellegrino frena i bianconeri. Scatto salvezza per Chivu, Tudor a -1 dal Bologna; Pezzo di m... ti vengo a prendere!: chi è l'ex Juve che ha scatenato l'ira di Conte.

