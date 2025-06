Leoni Inter non solo derby con il Milan | c’è un’altra big italiana sul difensore

Leoni Inter non è solo un derby infuocato con il Milan: il giovane difensore del Parma, Giovanni Leoni, sta attirando l’attenzione di diverse big italiane. Dopo aver conquistato tutti con le sue prestazioni, anche l’Atalanta si fa avanti, creando una vera e propria battaglia di mercato. La sua crescita esponenziale ha acceso gli interesse di club importanti, rendendo il futuro di Leoni sempre più incerto e avvincente. Ma quali saranno le prossime mosse?

Leoni Inter, anche l’Atalanta sul giovane talento del Parma: ecco come stanno le cose. Leoni Inter, il difensore del Parma piace anche all’Atalanta oltre al Milan. Possibile bagarre per il pupillo di Chivu, come riportato da Repubblica. LA SITUAZIONE – « L’ Atalanta, come Inter e Milan, si è mossa sul difensore del Parma Giovanni Leoni. Il diciottenne ha stregato tutti in questo finale di stagione con gli emiliani, che vorrebbero tenere il calciatore per un’altra stagione. Offerte sono già arrivate al club gialloblù, che per cedere subito il calciatore chiede 25-30 milioni di euro ». Calciomercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, non solo derby con il Milan: c’è un’altra big italiana sul difensore

