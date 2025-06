Leoni Inter il difensore nella lista del Milan | il prezzo è già altissimo

Il mercato delle stelle si infiamma: tra Inter e Milan, Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma, cattura l’attenzione di grandi club italiani. Con un prezzo che supera i 232 milioni, questa giovane promessa è diventato un obiettivo di prim’ordine per rinforzare il reparto difensivo. Una sfida all’ultima offerta tra due giganti del calcio italiano, pronti a scommettere sul talento del 2006. Restate sintonizzati, perché le trattative sono appena cominciate.

Leoni Inter, il difensore finisce nel mirino dei nerazzurri e del Milan: Sky Sport aggiorna sull’idea centrale del Parma. Nei tanti discorsi affrontati con il Parma negli scorsi giorni, l’ Inter ha chiesto informazioni anche per Giovanni Leoni: il difensore classe 2006 è infatti un obiettivo concreto per i nerazzurri, che devono ringiovanire il reparto arretrato. Come aggiorna Gianluca Di Marzio a Calciomercato L’Originale, per il Milan e l’Inter Leoni è il primo della lista, per la Juve è tra i primissimi: ha già una valutazione di 25 milioni di euro minimo. Possibile bagarre per il pupillo di Chivu, come riportato da Repubblica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, il difensore nella lista del Milan: il prezzo è già altissimo

In questa notizia si parla di: inter - difensore - milan - leoni

Palacios Inter, nuova avventura per il difensore argentino? Due club hanno chiesto informazioni - Tomas Palacios, giovane difensore argentino classe 2003, si appresta a intraprendere una nuova avventura dopo il prestito al Monza.

Derby di mercato per Leoni: Milan e Inter si sfidano per il difensore del Parma. I rossoneri puntano sul legame Allegri-Cherubini, l’Inter su Chivu. Servono oltre 20 mln. Possibile l'acquisto con prestito a Parma, ma non è lo stile RedBird. ? #Milan #Calciome Vai su X

Chivu nuovo allenatore dell'Inter. Occhi su Leoni del Parma, conteso da Milan e Juve. Possibile derby di mercato per il giovane difensore ? Vai su Facebook

Milan, parte il derby di mercato con l'Inter per Leoni; Inter e Milan, derby di mercato per Leoni: il Parma chiede 20 milioni; Inter, c’è la fila per Leoni. Dopo il Milan per il difensore si fa sotto anche l’Atalanta.

Milan, derby di mercato con l'Inter per Leoni: la richiesta del Parma - Una rivalità sana quella tra Milan e Inter che si riversa anche sul mercato. Lo riporta msn.com

Derby per Giovanni Leoni: dopo l'Inter, ora ci pensa anche il Milan - Il difensore del Parma è entrato nei recenti colloqui con l'Inter per Bonny e Bernabé visto che i nerazzurri sono alla ricerca di un pr ... Da msn.com