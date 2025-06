Leoni Inter è derby di mercato con il Milan per il difensore | la carta Chivu sarà fondamentale

Il derby di mercato tra Inter e Milan per il talento del Parma, Giovanni Leoni, si fa sempre più acceso. I nerazzurri sembrano aver preso un leggero vantaggio grazie ai primi contatti già avviati con il club emiliano, ma i rossoneri non sono da meno e continuano a insidiare la corsa all’acquisto. La carta Chivu potrebbe rivelarsi decisiva in questa sfida emozionante, mentre le trattative si intensificano. È un duello che promette suspense fino all'ultimo minuto.

Leoni Inter, si accende la sfida di mercato con il Milan per il difensore del Parma: i dettagli. Si accende il derby di mercato con i rossoneri per il giovane talento del Parma Giovanni Leoni. L' Inter è in vantaggio sul difensore, avendo già avviato dei dialoghi con il Parma. Tuttavia, è importante notare che il Milan si è recentemente fatto avanti per il giovane difensore italiano. Questa è l'analisi riportata dalla Gazzetta dello Sport riguardo al futuro del calciatore centrale. DALLA GAZZETTA DELLO SPORT – «Giovane, forte, italiano. È la combo di queste tre caratteristiche che rende Giovanni Leoni un pezzo pregiato del mercato.

Mercato Inter da 'Generazione Z': nel mirino Leoni, Bonny e Zirkzee – CdS - L'Inter punta a rinnovarsi puntando sulla Generazione Z, con l'obiettivo di rinvigorire la squadra attraverso giovani talenti come Leoni, Bonny e Zirkzee.

