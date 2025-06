Leone XIV | promuovere l’accoglienza che trasformi la paura dell’altro in opportunità

Il Papa ha sottolineato l'importanza di promuovere progetti di accoglienza che trasformino la paura dell’altro in opportunità di incontro. In un mondo sempre più globalizzato, l’ospitalità diventa strumento di pace e comprensione reciproca. Solo così possiamo costruire una società più inclusiva e solidale, dove ogni differenza arricchisce il nostro quotidiano. È un messaggio che invita tutti noi a riflettere e agire per un cambiamento positivo.

