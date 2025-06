Leone XIV Madonna e quella parentela assurda e intanto il Papa incontra Al Pacino

Immaginate una scena da film: il primo Papa americano, Leone XIV, inaspettatamente imparentato con Madonna, la regina del pop, e al suo fianco il celebre Al Pacino. Questa sorprendente scoperta, rivelata dal New York Times nel 2025, svela legami sorprendenti tra mondi apparentemente lontani. Una storia che unisce storia, musica e cinema in un intreccio affascinante, dimostrando come le connessioni umane siano più intricate di quanto si possa immaginare.

Può sembrare una battuta, ma è tutto vero: Papa Leone XIV, primo pontefice americano della storia, è un lontano parente di Madonna, la regina del pop spesso criticata in passato proprio dalla Chiesa. La scoperta arriva da un’ indagine genealogica pubblicata nel giugno 2025 dal New York Times e guidata dallo storico Henry Louis Gates Jr. Robert Francis Prevost, nato a Chicago nel 1955, è stato eletto Papa l’8 maggio 2025 dopo due giorni di conclave, diventando il 267° pontefice e il primo nato negli Stati Uniti. La sua biografia è segnata da esperienze missionarie in Perù e da una profonda formazione cattolica assorbita fin dall’infanzia. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Leone XIV, Madonna e quella parentela assurda (e intanto il Papa incontra Al Pacino)

In questa notizia si parla di: papa - leone - madonna - parentela

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Papa Leone XIV è imparentato con Madonna e Justin Bieber?; Il primo Papa statunitense (e il primo Papa missionario): chi è Prevost; Il cardinale americano Robert Francis Prevost è il nuovo Papa: «La pace sia con voi, disarmata e disarmante. Aiutateci a costruire ponti per essere un solo popolo.

Papa Leone XIV è imparentato con Madonna e Justin Bieber? - Secondo una ricostruzione del New York Times, Robert Prevost avrebbe un antenato comune, nato circa sei generazioni fa, con Madonna e ... Riporta msn.com

Angelina Jolie, Madonna, Hillary Clinton: chi sono i vip nell'albero genealogico di Papa Leone XIV - Henry Louis Gates, decano dei genealogisti, ha «recuperato» nomi e storie di oltre cento antenati del Papa, distribuiti su 15 generazioni, fra cui 40 francesi, 24 italiani e 21 spagnoli ... Secondo roma.corriere.it