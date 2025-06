Leone XIV ai giovani astronomi | ‘Condividete la gioia della scoperta ciò che fate è per tutti’

Leone XIV ai giovani astronomi: ‘Condividete la gioia della scoperta’ ci invita a riflettere sul valore della conoscenza scientifica come dono prezioso da condividere. Durante la Scuola Estiva della Specola Vaticana, il Papa ha sottolineato come l’esplorazione dell’universo, grazie a strumenti innovativi come il telescopio Webb, rappresenti un simbolo di cooperazione globale e di speranza. Leone XIV: un sapere che unisce e ispira le future generazioni a guardare oltre i confini conosciuti.

Nel discorso rivolto ai 24 partecipanti della Scuola Estiva della Specola Vaticana, Papa Leone XIV ha elogiato il valore della conoscenza scientifica come dono da condividere. Gli studenti, provenienti da 22 Paesi, studiano a Castel Gandolfo l’universo con il telescopio Webb, simbolo di cooperazione globale e strumento di esplorazione cosmica Leone XIV: un sapere che . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

