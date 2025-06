Leonardo Mastrippolito confermato alla Maceratese | difensore centrale resta per la nuova stagione

Con grande entusiasmo, la Maceratese annuncia l'ufficialità: Leonardo Mastrippolito, il promettente difensore centrale classe 2000, resta in biancorosso per la nuova stagione. Arrivato lo scorso anno, ha rapidamente dimostrato di essere un pilastro della difesa, grazie a affidabilità e solidità. La sua crescita è stata fondamentale nel percorso vittorioso del club. Ora, il suo talento continuerà a guidare i biancorossi verso nuovi traguardi, consolidando la fiducia di tutta la tifoseria.

Ora c'è l'ufficialità: resta alla Maceratese il difensore centrale Leonardo Mastrippolito, classe 2000. Il giocatore era arrivato in biancorosso la scorsa estate, ma ha saputo imporsi fin da subito come un elemento importante del reparto arretrato, distinguendosi per affidabilità, solidità e costanza di rendimento. La sua crescita continua è stata uno dei fattori determinanti nel percorso che ha portato la Maceratese a conquistare il campionato di Eccellenza. Per Mastrippolito si tratta di un ritorno in D, categoria che ha già frequentato indossando le maglie di Pineto e Athletic Carpi. "Sono molto contento – ha detto il giocatore – di restare a Macerata, in una squadra e in una città che mi hanno accolto nel migliore dei modi.

