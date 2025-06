Leon promossa in Serie D | il trionfo del Ghidellismo a Vimercate

Le ultime settimane della Leon sono state un vero e proprio capolavoro calcistico, culminato con la meritata promozione in Serie D. Un trionfo che testimonia il coraggio, la determinazione e il Ghidellismo, quella mentalità vincente che ha fatto la differenza. Questi quattro mesi hanno riscritto le regole del gioco, dimostrando che con passione e strategia nulla è impossibile. E ora, pronti a scrivere nuove pagine di storia...

Gli ultimi quattro mesi della Leon sono stati un autentico capolavoro calcistico. Impossibile fare meglio. La promozione in Serie D la degna, meritata, spettacolare conseguenza di un cambio di marcia che nemmeno il più ottimista tra i tifosi o dirigenti poteva pensare. C’è chi dice (o scrive) che l’allenatore nel calcio conta poco. E che in campo ci vanno i giocatori. Ma quando le cose stavano andando male, la squadra era addirittura scivolata al sesto posto, a meno due dai playoff, lontana dalla vetta e senza vittorie da quattro domeniche, lì si è intervenuto. Fuori Joelson dentro Ghidelli. Una variabile è stata cambiata e la squadra non ha più perso: 15 vittorie in 17 partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Leon promossa in Serie D: il trionfo del "Ghidellismo" a Vimercate

