Lemon Platinum | audacia agrumata per un biondo che ama osare

Lemon Platinum è la scelta audace per chi desidera un biondo che non passa inosservato. Questa nuance agrumata, ispirata al sorbetto al limone, porta freschezza e originalità, trasformando il tradizionale biondo platino in un vero e proprio must-have estivo. Perfetto per chi ama osare e distinguersi con stile, Lemon Platinum illumina ogni look con un tocco di vitalità. La tua estate merita di brillare con un colore che cattura l’attenzione.

Non è il solito biondo platino: il lemon platinum ha tutte le caratteristiche per diventare il biondo dell’estate. Una nuance che ricorda il sorbetto al limone, ed è perfetta per chi vuole rendere il suo biondo ancora più originale. Non solo biondo freddo, dunque, ma con quelle sfumature gialle che danno corpo e carattere al colore, dando un twist al solito biondo ghiaccio. Lemon platinum, il biondo limone per illuminare il look. La particolarità di questa sfumatura sta nell’inclinazione calda predominante. Infatti il colore sfuma la base platino ma non verso il biondo ghiaccio, ma spingendo verso una punta più vibrante di giallo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lemon Platinum: audacia agrumata per un biondo che ama osare

In questa notizia si parla di: biondo - lemon - platinum - audacia

