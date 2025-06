L’Emilia Romagna punta sulla qualità

L’Emilia-Romagna si conferma come una delle mete più ambite del turismo italiano, grazie a un costante incremento di presenze dall’estero e a investimenti strategici. Roberta Frisoni, assessora a Turismo, Commercio e Sport, sottolinea l’importanza di qualità, identità e autenticità per offrire un’esperienza indimenticabile. Dai nuovi lungomare sulla costa alle eccellenze culturali, questa regione si ripromette di valorizzare il suo patrimonio per conquistare ogni visitatore, rendendo il soggiorno davvero unico.

"Il turismo nella nostra regione è in costante crescita, in particolare per quanto riguarda le presenze dell'estero". Così Roberta Frisoni, assessora a Turismo, Commercio e Sport dell'Emilia-Romagna (in foto). "Qualità, identità, autenticità sono e devono essere sempre di più le parole chiave di un'offerta completa". In tutta la regione sono stati fatti investimenti per migliorare la qualità e l'attrattività. "Dai nuovi lungomare sulla costa, agli investimenti sulla cultura e sullo sport – dice Frisoni –, le nostre destinazioni stanno offrendo sempre maggiori opportunità e esperienze a chi viene a trovarci.

Emilia-Romagna: dieci località premiate Bandiera Blu per qualità e sostenibilità ambientale - L'Emilia-Romagna si distingue per le sue dieci località premiate con la Bandiera Blu, simbolo di qualità e sostenibilità ambientale.

