LeMans squalificata la Ferrari 499P #50 | irregolare l' ala posteriore Era finita quarta

Dopo il trionfo emozionante a Le Mans, la Ferrari 499P ha subito una battuta d’arresto inattesa: squalificata per irregolarità nell’ala posteriore, che mancava di quattro bulloni durante le verifiche tecniche. Un colpo duro per i fan e per il team, che vede svanire un risultato storico. La corsa, però, continua: cosa riserverà il futuro per la rossa più desiderata? Restate con noi per scoprire gli sviluppi.

Dopo il trionfo della rossa, la vettura col trio Fuoco-Molina-Nielsen al volante non ha passato le verifiche tecniche. I commissari l'hanno trovata senza 4 bulloni nel supporto dell'ala posteriore, estromettendola quindi dalla classifica finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LeMans, squalificata la Ferrari 499P #50: irregolare l'ala posteriore. Era finita quarta

In questa notizia si parla di: posteriore - lemans - squalificata - ferrari

24h Le Mans: ora è ufficiale la Ferrari numero 50 arriva quarta alla 24 h, è stata squalificata per un eccessiva flessione dell’ala posteriore. #wec #24hlemans Ferrari Hypercar Vai su X

È successo davvero. È successo di nuovo. Tre anni di fila vincenti a Le Mans. 3 su 3. Con 3 equipaggi diversi. Sì, è successo davvero. www.fuoripista.net #WEC #LeMans24 Vai su Facebook

LeMans, squalificata la Ferrari 499P #50: irregolare l'ala posteriore. Era finita quarta; Ferrari #50 squalificata, revocato il quarto posto: alettone posteriore irregolare; WEC | Ferrari #50 squalificata da Le Mans per irregolarità su ala posteriore.

LeMans, squalificata la Ferrari 499P #50: irregolare l'ala posteriore. Era finita quarta - I commissari l'hanno trovata senza 4 bulloni nel supporto dell'ala posteri ... Secondo gazzetta.it

Ferrari #50 squalificata, revocato il quarto posto: alettone posteriore irregolare - Diventa un po' meno dominante la posizione della Ferrari dopo questa 24 Ore di Le Mans con la squalifica dell'equipaggio #50 di Fuoco. Si legge su eurosport.it