Lei denuncia botte e offese per il tribunale il fatto non sussiste | compagno assolto

A Jesi, la vicenda giudiziaria di un uomo accusato di violenze e offese si è conclusa con l'assoluzione, dimostrando l’assenza di responsabilità. Dopo aver subito un divieto di avvicinamento e un braccialetto elettronico, le accuse della ex compagna sono state smentite in tribunale. Un esempio che evidenzia quanto sia fondamentale affidarsi alla giustizia per fare chiarezza e garantire diritti e sicurezza a tutte le parti coinvolte.

JESI - A settembre dello scorso anno aveva subito un divieto di avvicinamento alla ex compagna, con tanto di braccialetto elettronico per tenerlo distante da lei almeno 500 metri. La donna lo aveva denunciato al commissariato di polizia per condotte aggressive nei suoi confronti.

