Legnano rivoluzione in sala operatoria con gli occhiali a visione tridimensionale | Così abbiamo una mappa in tempo reale

Legnano si apre a una nuova era della chirurgia con la rivoluzione degli occhiali 3D e la mappa in tempo reale COS236. Questa innovazione, applicata alla sala operatoria dell’Ospedale di Legnano, sta trasformando le procedure di neurochirurgia e spinale, garantendo maggior precisione e sicurezza. La tecnologia all’avanguardia apre nuove possibilità terapeutiche, migliorando i risultati e riducendo i rischi. Un passo avanti che segna un futuro promettente per la medicina legnanese.

Legnano (Milano) - La realtĂ aumentata applicata alla sala operatoria rivoluziona la chirurgia spinale all’Ospedale di Legnano: nei giorni scorsi, nella Sala Operatoria di Neurochirurgia del nosocomio legnanese, sono stati eseguiti con successo due interventi di artrodesi vertebrale lombare utilizzando per la prima volta speciali occhiali a visione tridimensionale, una delle tecnologie piĂą all’avanguardia oggi disponibili in ambito chirurgico. Neonatologia e la sala parto, certificato di “umanità ” Procedura innovativa e precisione chirurgica. “Si è trattato di due procedure di stabilizzazione spinale – spiega Roberto Stefini, neurochirurgo e Direttore del Dipartimento delle Neuroscienze - nelle quali è stato necessario posizionare con precisione viti peduncolari e dispositivi di fissaggio per il trattamento di patologie degenerative della colonna vertebrale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legnano, rivoluzione in sala operatoria con gli occhiali a visione tridimensionale: “Così abbiamo una mappa in tempo reale”

