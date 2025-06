Legge sulle Politiche Giovanili in Puglia ok del Consiglio regionale | Approvata all' unanimità

Il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato all’unanimità una storica legge sulle politiche giovanili, segnando un passo fondamentale per il presente e il futuro dei giovani pugliesi. Questo nuovo quadro normativo, frutto di un consenso condiviso, apre la strada a interventi innovativi e mirati che valorizzano il talento, l’occupazione e la partecipazione attiva delle nuove generazioni. È un momento di grande rinnovamento e speranza per tutta la regione.

Il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato all’unanimità il disegno di legge che contiene norme in materia di politiche giovanili che, in forza della competenza concorrente della Regione, definisce la cornice entro la quale promuovere interventi, misure e progettualità che per intrinseca. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Legge sulle Politiche Giovanili in Puglia, ok del Consiglio regionale: "Approvata all'unanimità"

