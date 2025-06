Lega Giovani Toscana La valdarnese Gemma Peri nuova vicecoordinatrice regionale e responsabile organizzativo

Investire nei giovani e nelle donne significa investire nel futuro del nostro Paese. Con questa convinzione, la Lega Giovani Toscana annuncia con entusiasmo la nomina di Gemma Peri come nuova vicecoordinatrice regionale e responsabile organizzativo. La sua energia, competenza e passione saranno fondamentali per rafforzare il movimento e portare avanti progetti innovativi. Il coraggio e la determinazione di Gemma rappresentano un esempio di rinnovamento e dedizione alla crescita collettiva.

Arezzo, 17 giugno 2025 – Cambi al vertice nella Lega Giovani Toscana: la valdarnese Gemma Peri è stata nominata vicecoordinatrice regionale e, contestualmente, ha ricevuto l'incarico di responsabile organizzativo del movimento giovanile. La nomina è stata accolta con entusiasmo dalla parlamentare Tiziana Nisini e dal segretario provinciale della Lega di Arezzo, Gianfranco Vecchi. "Investire nei giovani e nelle donne significa investire nel futuro, nella forza del territorio e nell'identità della nostra comunità", hanno dichiarato Nisini e Vecchi, esprimendo soddisfazione per la nuova responsabilità affidata alla giovane militante aretina.

