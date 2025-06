Leclerc gela la Ferrari | ha confermato tutto

Leclerc gela la Ferrari, confermando parole importanti e sorprendendo tutti. Il GP di Canada ha regalato emozioni forti, con Kimi Antonelli che conquista il terzo posto, consacrando il giovane talento italiano tra le stelle della F1. Tuttavia, la défaillance della scuderia di Maranello continua a deludere, lasciando gli appassionati con l’amaro in bocca e la speranza di un futuro più brillante. Ma cosa riserverà il prossimo appuntamento?

Parole molto importanti dal pilota monegasco. Ferrari ci è rimasta di stucco. Il GP di Canada si è concluso e per gli italiani, la massima consolazione è un Kimi Antonelli al terzo posto con il giovane prospetto italiano che si conferma uno dei piĂą grandi e promettenti talenti della nostra F1. Peccato solo che la squadra italiana per eccellenza, ossia, Ferrari, non abbia brillato, per l’ennesima volta in un campionato segnato da sfortuna, errori e poca competitivitĂ . La gara di Hamilton e Leclerc si è conclusa con l’inglese relegato al sesto posto, scena ormai tristemente comune per la stagione e il monegasco quinto e in grado di fare poco meglio ma non abbastanza per superare Mercedes o tanto meno McLaren. 🔗 Leggi su Sportface.it