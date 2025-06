Lecce | donna uccisa in casa fermato il figlio

Una tragedia sconvolge Racale, nel cuore del Salento: una donna di 53 anni è stata trovata senza vita, uccisa nel suo domicilio. Il sospettato, il figlio di 21 anni, Filippo Manni, è stato immediatamente fermato dai carabinieri dopo una fuga breve ma confessata, che ha scosso tutta la comunità. La terribile vicenda lascia aperte molte domande sulla motivazione e i dettagli di questa tragica perdita.

Milano, 17 giu. (LaPresse) – È stato fermato dai carabinieri Filippo Manni, il 21enne sospettato di aver ucciso la madre, Teresa Sommario, 53 anni, questo pomeriggio a Racale, nel Salento. Il giovane è stato rintracciato in paese, dopo una breve fuga. Secondo una prima ricostruzione, il 21enne avrebbe colpito la madre alla testa con un’accetta, al culmine di un litigio in casa. A trovare il corpo sarebbe stato l’altro figlio della donna, che ha poi dato l’allarme. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lecce: donna uccisa in casa, fermato il figlio

In questa notizia si parla di: donna - casa - fermato - figlio

Donna trovata morta in casa a Fregene, nel villino trovate tracce di sangue. «Non si esclude l'omicidio» - Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta nel suo villino in via Agropoli, a Fregene, località balneare vicino a Roma.

Alex Britti è stato spiato in casa dall'ex moglie, Nicole Pravadelli, che voleva avere delle prove per poter richiedere la custodia esclusiva del figlio che oggi ha otto anni. Quando il materiale raccolto dalla donna è stato presentato nel corso dell'udienza, il giudic Vai su Facebook

Lecce, donna uccisa in casa, fermato figlio 21enne. Le urla e l’allarme lanciato dal fratello: dramma domestico a Racale; Omicidio nel Salento: donna trovata morta in casa, fermato il figlio 21enne; Uccide la madre di 54 anni con un’accetta: fermato il figlio dopo la fuga.

Donna uccisa in casa a Racale, fermato il figlio - Filippo Manni, 21 anni, avrebbe ucciso la madre, Teresa Sommario, 53 anni, a colpi di accetta. Scrive rainews.it

Omicidio nel Salento: donna trovata morta in casa, fermato il figlio 21enne - Omicidio nel Salento: a Racale in via Toscana 6, una donna di 52 anni, Teresa Sommario, è stata uccisa a colpi di accetta all’interno ... Segnala msn.com