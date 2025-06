Lecce donna uccisa in casa a Racale | si cerca il figlio

Una tragedia scuote Racale, nel cuore del Salento: una donna è stata trovata senza vita nella propria abitazione, presumibilmente uccisa dal figlio, che ora è in fuga. La comunità è sotto shock mentre le forze dell’ordine intensificano le ricerche per assicurare alla giustizia l’autore di questa drammatica vicenda. Restiamo aggiornati per scoprire come si svilupperà questa drammatica vicenda e quali saranno le prossime mosse delle autorità.

Una donna è stata uccisa in casa a Racale, in provincia di Lecce, nel Salento. A colpirla, secondo le prime informazioni, sarebbe stato il figlio, che poi si è dato alla fuga. Il giovane è ora ricercato dai carabinieri. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lecce, donna uccisa in casa a Racale: si cerca il figlio

