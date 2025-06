Le tre sedie in cucina e l’impronta 97F attribuita al killer la procura scopre le carte sul delitto di Garlasco

La misteriosa impronta catalogata come 97F, attribuita al possibile killer di Garlasco, riaccende le speranze degli inquirenti di risolvere il caso Chiara Poggi. La procura di Pavia ha infatti collegato questa traccia a Andrea Sempio, portando una svolta nelle indagini dopo anni di silenzio e dubbi. Ma cosa rivela davvero questa scoperta? Scopriamolo insieme.

C’è un’impronta catalogata come 97F che la procura di Pavia attribuisce all’autore del delitto di Garlasco: è questa una delle novità più sostanziali in mano agli inquirenti che hanno riaperto l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli investigatori, infatti, quell’impronta apparterebbe ad Andrea Sempio. Non si tratta dell’impronta numero 33 individuata sul muro della scala che porta alla taverna di casa Poggi, e che secondo la procura di Pavia apparterebbe ad Andrea Sempio, ma bensì di un’altra impronta, già catalogata nel 2007 del Ris di Parma che l’aveva catalogata come traccia di sangue. 🔗 Leggi su Tpi.it