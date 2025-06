Le top model più contese i volti più popolari i fotografi più talentuosi Ma anche le location di tendenza e ovviamente i look che indosseremo a fine estate

Con l’arrivo dell’estate, il mondo della moda si prepara a svelare le sue anticipazioni per il Pre Fall 2025, una stagione di rivoluzioni stilistiche e creatività senza confini. Tra top model, location di tendenza e look da sogno, ogni immagine diventa un’occasione per immergersi nei nuovi linguaggi dello stile. Scopriamoli insieme: ecco i 10 trend imprescindibili per l’autunno-inverno 2025/2026.

C on l’arrivo dell’estate sbocciano le pubblicità moda Pre Fall 2025. Non sono solo anticipazioni di stagione, ma vere e proprie immersioni nei nuovi linguaggi dello stile e della creatività contemporanei. Immagini d’autore ricercate in ogni minimo dettaglio, in cui i volti protagonisti del momento incarnano le tendenze e le way of life peculiari del prossimo Autunno. Autunno-Inverno 20252026: 10 trend dalle sfilate X Le muse ispiratrici delle precollezioni invernali di quest’anno, rivelano attitudini, styling e beauty concept all’avanguardia. Rispecchiando i leitmotiv della moda che verrà, nella lente artistica e visionaria degli autori di tendenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le top model più contese, i volti più popolari, i fotografi più talentuosi. Ma anche le location di tendenza e ovviamente i look che indosseremo a fine estate

