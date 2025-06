Le strane teorie sul vaccino Kostaive anti Covid-19 trasmissibile per via aerea

Le teorie cospirative sui vaccini anti Covid-19 continuano a circolare, alimentando paure e disinformazione. Tra le pi√Ļ strane, quella secondo cui ci sarebbe un progetto per ‚Äúcontagiare‚ÄĚ i non vaccinati tramite un vaccino trasmissibile per via aerea. Ma quanto c'√® di vero in queste ipotesi e quale ruolo gioca il buon senso nel valutare tali affermazioni? Scopriamolo insieme, perch√© la verit√† merita sempre di essere difesa dalla confusione.

Secondo una vecchia narrazione No vax, ci sarebbe un progetto per ‚Äúcontagiare‚ÄĚ i non vaccinati con dei vaccini anti Covid ‚Äúcontagianti‚ÄĚ, anche per via aerea. Generalmente il buon senso dovrebbe portarci a gioirne, specialmente se tale protezione non si accompagna a rilevanti rischi di incorrere in eventi avversi, come √® successo a chi ha accettato di sottoporsi a inutili e pericolose trasfusioni per ‚Äúdisintossicarsi‚ÄĚ dal vaccino Covid, riscontrando poi l‚Äôepatite C. Attualmente, i vaccini contro il SARS-CoV-2 non sono trasmissibili in alcun senso. Anche se alcuni utenti hanno assegnato questo attributo al vaccino a sa- mRNA Kostaive in diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui ), che questo sarebbe un pericolo. 🔗 Leggi su Open.online

