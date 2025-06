Le storie di chi ha traslocato fuori Milano | Non si risparmia tanto ma la qualità di vita sale E si è più sicuri

Sei stanco del frastuono cittadino e sogni una vita più tranquilla senza rinunciare alle comodità? Le storie di chi ha scelto di trasferirsi fuori Milano dimostrano che, sebbene il risparmio sia relativo, la qualità di vita si eleva notevolmente e si vive con maggiore sicurezza. Come racconta Gianni Macario a Sesto San Giovanni, trasferirsi può essere il primo passo verso un nuovo modo di vivere, più sereno e autentico.

SESTO SAN GIOVANNI – “ Come sto? Molto bene. È come vivere in campagna”. Gianni Macario, 43 anni, è nato chef e diventato imprenditore. Nel suo settore lo conoscono tutti. A NoLo è un’istituzione con i suoi locali: Noloso, cocktail bar, ma anche galleria d’arte e pure luogo dove goderti l’Eurovision o un dj set, e lo spin-off con la pizzeria. Dal quartiere milanese che negli ultimi anni ha fatto il miglior glow up di Milano a oltrepassare il confine il passo, per lui, è stato breve. “Il mio compagno ha comprato casa qui e così eccomi a Sesto San Giovanni – racconta –. Io abitavo a Melchiorre Gioia e questa zona è decisamente più tranquilla”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it