Le spiagge italiane sono state invase da piccoli dischetti neri sorprendenti e inquietanti. Questi oggetti, simili a mini patatine Pringles, hanno attirato l’attenzione di bagnanti e ambientalisti, preoccupati per la loro provenienza e potenziali rischi. Ritrovati in grandi quantità lungo i litorali pugliesi e veneti, rappresentano un mistero che solleva interrogativi sulla loro origine e impatto ambientale. Un fenomeno che potrebbe nascondere ben più di quanto si possa immaginare...

Negli ultimi mesi, numerosi bagnanti e ambientalisti hanno segnalato la presenza di strani dischetti neri su diverse spiagge italiane. In apparenza innocui, questi piccoli oggetti circolari sembrano delle patatine Pringles in miniatura, ma la loro comparsa ha destato non poca preoccupazione. Sono stati ritrovati in gran quantità lungo i litorali pugliesi e, mesi prima, anche su quelli veneti, in particolare a Rosolina, in provincia di Rovigo. Un fenomeno inquietante che sta assumendo proporzioni sempre più allarmanti. L'allarme di Archeoplastica: "Li vediamo da mesi".