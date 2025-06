Le scuole di montagna possono chiudere solo in casi eccezionali Uncem | Il principio ribadito dal Consiglio di Stato

Le scuole di montagna rappresentano un presidio fondamentale per le comunità locali, ma la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2202 del 2025 ribadisce un principio chiave: la chiusura può avvenire solo in casi eccezionali. Uncem, l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, sottolinea l'importanza di preservare questi istituti, riconoscendo la loro funzione strategica nel territorio. Un esempio di come la tutela delle aree montane richieda equilibrio tra esigenze di sicurezza e diritti civili.

Con la sentenza n. 2202 del 2025, il Consiglio di Stato ha ribadito che la chiusura delle scuole collocate in territori montani può essere giustificata esclusivamente da circostanze eccezionali. A riportare il contenuto della sentenza è Uncem, l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

