Le riprese della stagione 2 di the pitt | noah wyle torna sul set con foto esclusive

Le riprese della stagione 2 di The Pitt sono ufficialmente in corso, con Noah Wyle che torna sul set portando con sé l’energia e la passione di sempre. Le foto esclusive dal backstage svelano dettagli intriganti e un ritorno emozionante per i fan del medical drama ambientato nel cuore di Pittsburgh. Mentre le riprese esterne si avvicinano, l’attesa cresce: cosa ci riserverà questa nuova avventura? Rimanete sintonizzati per tutte le novità!

Il mondo delle produzioni televisive si arricchisce di nuovi aggiornamenti riguardanti il ritorno di una serie apprezzata dal pubblico. La seconda stagione di The Pitt, un medical drama ambientato in un centro traumatologico di Pittsburgh, sta entrando nella fase di riprese. Le immagini dal backstage anticipano l’inizio delle lavorazioni presso gli studi storici della Warner Bros. a Burbank, California, mentre le riprese esterne si svolgeranno nella città statunitense. l’anticipazione del ritorno di The Pitt. Una recente fotografia scattata durante le sessioni di produzione mostra il protagonista Noah Wyle nel ruolo del dottor Michael “Robby” Robinavitch, mentre si prepara a entrare nel set per la seconda stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Le riprese della stagione 2 di the pitt: noah wyle torna sul set con foto esclusive

