Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 giugno | la rassegna stampa

Oggi le prime pagine dei quotidiani offrono un quadro ricco e complesso di notizie: dal delicato equilibrio tra Israele e Iran alle tensioni sul ruolo di Khamenei, passando per il mistero di Villa Pamphilj, il mondiale per club e una tragica notizia nel basket italiano. Temi caldi e spunti di riflessione che ci accompagnano in un giornata intensa e ricca di sfide. Scopriamo insieme i principali approfondimenti di questa rassegna stampa di oggi, 17 giugno.

Tra i temi in primo piano sui giornali odierni c'√® ancora il conflitto Israele-Iran, con Teheran che "vuole trattare" mentre vengono alimentate voci su "un salvacondotto in Russia per Khamenei". E Netanyahu incalza: "Ucciderlo farebbe finire la guerra". Spazio poi ancora per gli ultimi sviluppi legati al giallo di Villa Pamphilj, al mondiale per club di calcio e alla notizia che ha scosso il basket italiano, ovvero la leucemia dell'azzurro Polonara. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 giugno: la rassegna stampa

