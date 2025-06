Le prime immagini di Portobello | Fabrizio Gifuni è Enzo Tortora nella serie HBO Max di Marco Bellocchio

Scopri in anteprima le prime immagini di Portobello, la nuova serie HBO Max diretta da Marco Bellocchio, con Fabrizio Gifuni che interpreta Enzo Tortora. Un progetto attesissimo che arriverà nel 2026, e che si preannuncia un intenso viaggio tra realtà e memoria. Annunciata nel giorno dell'anniversario dell’arresto del celebre conduttore, questa produzione promette di rivivere una delle pagine più complesse della nostra storia. Continua a leggere per saperne di più.

Ecco le prime immagini di Portobello di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora. La serie HBO Max arriva nel 2026 sulla piattaforma omonima ed è stata annunciata nel giorno dell'anniversario dell'arresto del conduttore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: prime - immagini - portobello - fabrizio

The Paper, arrivano le prime immagini dello spin-off di The Office in arrivo a settembre - Peacock ha svelato le prime immagini di “The Paper”, atteso spinoff di “The Office” in arrivo a settembre.

Prime immagini dal trailer di "Portobello", la nuova serie di Marco Bellocchio in uscita nel 2026 e che racconterà la storia di Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni. La curiosità , che già era tanta, sale alle stelle! Vai su Facebook

Le prime immagini di Portobello: Fabrizio Gifuni è Enzo Tortora nella serie HBO Max di Marco Bellocchio; Portobello, le prime immagini della serie di Bellocchio su Enzo Tortora. VIDEO; 17 giugno 1983 - 17 giugno 2025. Le prime immagini di “Portobello” di Marco Bellocchio.

Le prime immagini di Portobello: Fabrizio Gifuni è Enzo Tortora nella serie HBO Max di Marco Bellocchio - La serie HBO Max arriva nel 2026 sulla piattaforma omonima ed è stata annunciata nel giorno dell ... Da fanpage.it

Nel giorno dell’anniversario dell’arresto di Enzo Tortora ecco le prime immagini della serie ‘Portobello’ - La nuova serie di Marco Bellocchio dedicata alla drammatica vicenda del conduttore televisivo accusato ingiustamente da alcuni detenuti di essere al centro di un traffico di droga gestito dalla camorr ... dire.it scrive