Le previsioni meteo di oggi 17 giugno ad Avellino

Scopri cosa ti riserva il tempo ad Avellino oggi, 17 giugno: tra nubi sparse e schiarite, le condizioni miglioreranno nel corso della giornata, regalando serate serene. Con una temperatura massima di 29°C e pochi millimetri di pioggia, preparati a goderti una giornata estiva in crescita. Restate aggiornati per vivere al meglio il vostro martesso!

A Avellino oggi nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, sono previsti 3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Le previsioni meteo di oggi 17 giugno ad Avellino

